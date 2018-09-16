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Українці платитимуть
за тепло по новій схемі

Українці платитимуть за тепло по новій схемі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 13:16

Українці платитимуть за тепло по новій схемі

Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення вже прийнято.

Дивися повний текст Українці платитимуть за тепло по новій схемі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 13:16

Начали с малого , народ привыкнет потом абонплату будут постепенно повышать
makishin60
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 13:38

за квартиру в 50 квадратных метров круглый год приходится платить около 100 грн абонплаты.

Во врут! Раз в десять больше! Никто рабов отпускать не собирается!
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Пон 24 вер, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 13:38

Re: Українці платитимуть за тепло по новій схемі

Чудовий спосіб збільшити платежі та зменшити субсидії.
nap_qwerty
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 13:45

Если у тебя квартира без индивидуального отопления , то ты автоматически становишься заложников финансово зависящим от власти . Чем больше берется кредитов тем больше будут и различные абонплаты для простых людей.
makishin60
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