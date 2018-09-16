Відповідне рішення вже прийнято.
Дивися повний текст Українці платитимуть за тепло по новій схемі.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 13:16
Українці платитимуть за тепло по новій схемі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці платитимуть за тепло по новій схемі.
Додано: Пон 24 вер, 2018 13:16
Начали с малого , народ привыкнет потом абонплату будут постепенно повышать
Додано: Пон 24 вер, 2018 13:38
Во врут! Раз в десять больше! Никто рабов отпускать не собирается!
Востаннє редагувалось zloy_ukr в Пон 24 вер, 2018 13:38, всього редагувалось 1 раз.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 24 вер, 2018 13:38
Re: Українці платитимуть за тепло по новій схемі
Чудовий спосіб збільшити платежі та зменшити субсидії.
Додано: Пон 24 вер, 2018 13:45
Если у тебя квартира без индивидуального отопления , то ты автоматически становишься заложников финансово зависящим от власти . Чем больше берется кредитов тем больше будут и различные абонплаты для простых людей.
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