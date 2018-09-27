Українці платитимуть за тепло по новій схемі

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О как. Аж интересно посмотреть на "тариф по оплате труда" для частного предприятия
в цивилизованных странах минимальные размеры оплаты труда, которые регулирует государство, позволяют удовлетворить все основные потребности человека, а в Украине минимальная оплата труда не позволяет даже преодолеть порог бедности по меркам ООН...
например минимальная оплата в час в Украине примерно 22,50 грн., а в Польше - 12 злотых (примерно 92,50 грн.)...
Ещё относительно недавно в той же Германии не было минималки. Как же они жили, несчастные... В Украине за минимальную зарплату работают менее 10% населения, а вы в нее вцепились, как в оплот экономики
uaprofi написав:... Для того что-бы такого не было просили установить минимальный расход тепла на квартиру в зависимости от наружной температуры - если счетчик на квартире показывает 0, ...
счетчик на отдельную квартиру не возможен в 99,99% случаев из за однотрубной системы подключения.
Я описывал счетчик на дом в целом.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО. Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Тракторист написав:чертой бедности в США считаются доходы $24563 в год на семью из четырёх человек - это примерно 500 долларов в месяц на человека. 20% от этой суммы составояет 100 долларов - может раскажите как можно сностно прожить в Украине на эту сумму?
да, загнул чуток. 24563/12*20% это примерно 400$ на семью - не ахти. 33% это 675$ - примерно соответствует средней зарплате для двух работающих.
несколько интересных фактов о ценах в США и в Украине: заправиться в США можно дешевле чем в Украине, а дюжину куриных яиц можно приобрести дешевле десятка яиц в Украине...
ну здесь все же манипуляция, выборочно всегда можно найти что подешевле, но жизнь гораздо дороже
в США при доходах до 14 тыс. долларов в год подоходный налог всего 10% (при доходе от 14 до 58 тысяч налог - 15%), а в Украине 18% + 1,5%...
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да, в США более разумная система - нищеброды вообще могут списать все на затраты и налогов не платить, более усредненные платят умеренно, а те, кто побогаче - уже посерьезнее.
в цивилизованных странах минимальные размеры оплаты труда, которые регулирует государство, позволяют удовлетворить все основные потребности человека, а в Украине минимальная оплата труда не позволяет даже преодолеть порог бедности по меркам ООН...
Украине до уровня цивилизованной страны нужно еще немало пройти. нужно было еще в 91 четко определить ориентиры - ЕС и НАТО, а ватникам выдать собачьи паспорта без права голосования. тогда сейчас мы бы возможно стояли на пороге входа в группу цивилизованных стран. а так потеряли время.