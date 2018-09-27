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Українці платитимуть
за тепло по новій схемі

Українці платитимуть за тепло по новій схемі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 22:46

Re: Українці платитимуть за тепло по новій схемі

Тракторист написав:
  Faceless написав:
  Тракторист написав:ростом тарифов на оплату труда

О как. Аж интересно посмотреть на "тариф по оплате труда" для частного предприятия

в цивилизованных странах минимальные размеры оплаты труда, которые регулирует государство, позволяют удовлетворить все основные потребности человека, а в Украине минимальная оплата труда не позволяет даже преодолеть порог бедности по меркам ООН...

например минимальная оплата в час в Украине примерно 22,50 грн., а в Польше - 12 злотых (примерно 92,50 грн.)...


Ещё относительно недавно в той же Германии не было минималки. Как же они жили, несчастные...
В Украине за минимальную зарплату работают менее 10% населения, а вы в нее вцепились, как в оплот экономики
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 09:06

  R2 написав:Пропонуємо до обговорення:
Відповідне рішення вже прийнято.

Дивися повний текст Українці платитимуть за тепло по новій схемі.

Львов уже года три или 4 так платит , тоже мне новость
свинорыл
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Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 09:09

  cannabis_ua написав:
  uaprofi написав:...
Для того что-бы такого не было просили установить минимальный расход тепла на квартиру в зависимости от наружной температуры - если счетчик на квартире показывает 0, ...
счетчик на отдельную квартиру не возможен в 99,99% случаев из за однотрубной системы подключения.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 вер, 2018 11:41

  yama написав:
  cannabis_ua написав:
  uaprofi написав:...
Для того что-бы такого не было просили установить минимальный расход тепла на квартиру в зависимости от наружной температуры - если счетчик на квартире показывает 0, ...
счетчик на отдельную квартиру не возможен в 99,99% случаев из за однотрубной системы подключения.

Я описывал счетчик на дом в целом.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:45

  Тракторист написав:чертой бедности в США считаются доходы $24563 в год на семью из четырёх человек - это примерно 500 долларов в месяц на человека. 20% от этой суммы составояет 100 долларов - может раскажите как можно сностно прожить в Украине на эту сумму?


да, загнул чуток. 24563/12*20% это примерно 400$ на семью - не ахти. 33% это 675$ - примерно соответствует средней зарплате для двух работающих.


несколько интересных фактов о ценах в США и в Украине: заправиться в США можно дешевле чем в Украине, а дюжину куриных яиц можно приобрести дешевле десятка яиц в Украине...


ну здесь все же манипуляция, выборочно всегда можно найти что подешевле, но жизнь гораздо дороже

в США при доходах до 14 тыс. долларов в год подоходный налог всего 10% (при доходе от 14 до 58 тысяч налог - 15%), а в Украине 18% + 1,5%...
[/quote]

да, в США более разумная система - нищеброды вообще могут списать все на затраты и налогов не платить, более усредненные платят умеренно, а те, кто побогаче - уже посерьезнее.
galex
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:55

в цивилизованных странах минимальные размеры оплаты труда, которые регулирует государство, позволяют удовлетворить все основные потребности человека, а в Украине минимальная оплата труда не позволяет даже преодолеть порог бедности по меркам ООН...


Украине до уровня цивилизованной страны нужно еще немало пройти.
нужно было еще в 91 четко определить ориентиры - ЕС и НАТО, а ватникам выдать собачьи паспорта без права голосования. тогда сейчас мы бы возможно стояли на пороге входа в группу цивилизованных стран. а так потеряли время.
galex
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