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Податківці почали застосовувати
санкції до ФОП за...

Податківці почали застосовувати санкції до ФОП за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 14:38

Податківці почали застосовувати санкції до ФОП за...

Пропонуємо до обговорення:
Державна фіскальна служба почала застосовувати санкції до фізосіб-підприємців.

Дивися повний текст Податківці почали застосовувати санкції до ФОП за проводки за приватними рахунками.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 14:38

Это идиотизм. Если я СПД и мне, например, знакомый занял 50 000 грн, скинув сумму на карту, то получается надо платить с этой суммы налог.
Теперь толкают предпринимателей на преступление - будут принимать платежи на карты родственников. Такой цирк только в нашей стране возможен.
romio_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 14:49

romio_33 Не потрібно всіх за ідіотів мати. Скільки разів на місяць знайомий буде позичати/перераховувати гроші? Податкова перевіряє випадки де обіг грошей величезний.
and_or
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 14:51

romio_33 Не все так просто. ті хто перераховує на фоп ставлять собі ці суми у витрати так фоп і засвічується. інакше платити на фоп немає змісту
sdmitruk
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