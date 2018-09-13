Державна фіскальна служба почала застосовувати санкції до фізосіб-підприємців.
Дивися повний текст Податківці почали застосовувати санкції до ФОП за проводки за приватними рахунками.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 14:38
Податківці почали застосовувати санкції до ФОП за...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податківці почали застосовувати санкції до ФОП за проводки за приватними рахунками.
Додано: Пон 24 вер, 2018 14:38
Это идиотизм. Если я СПД и мне, например, знакомый занял 50 000 грн, скинув сумму на карту, то получается надо платить с этой суммы налог.
Теперь толкают предпринимателей на преступление - будут принимать платежи на карты родственников. Такой цирк только в нашей стране возможен.
Додано: Пон 24 вер, 2018 14:49
romio_33 Не потрібно всіх за ідіотів мати. Скільки разів на місяць знайомий буде позичати/перераховувати гроші? Податкова перевіряє випадки де обіг грошей величезний.
Додано: Пон 24 вер, 2018 14:51
romio_33 Не все так просто. ті хто перераховує на фоп ставлять собі ці суми у витрати так фоп і засвічується. інакше платити на фоп немає змісту
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