Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів у понеділок і стабільний відносно єни.
Дивися повний текст Долар дешевшає до євро, трейдери оцінюють новини з торговельного \"фронту\" і чекають засідання ФРС.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 15:19
Долар дешевшає до євро, трейдери оцінюють новини з...
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Дивися повний текст Долар дешевшає до євро, трейдери оцінюють новини з торговельного \"фронту\" і чекають засідання ФРС.
Додано: Пон 24 вер, 2018 15:19
Забейте на пошлины, посмотрите на динамику гос. долга США и торговый дефицит.
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