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Долар дешевшає до євро,
трейдери оцінюють новини з...

Долар дешевшає до євро, трейдери оцінюють новини з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 15:19

Долар дешевшає до євро, трейдери оцінюють новини з...

Пропонуємо до обговорення:
Долар США дешевшає до євро і фунта стерлінгів у понеділок і стабільний відносно єни.

Дивися повний текст Долар дешевшає до євро, трейдери оцінюють новини з торговельного \"фронту\" і чекають засідання ФРС.
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 15:19

Забейте на пошлины, посмотрите на динамику гос. долга США и торговый дефицит.
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