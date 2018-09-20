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Американський бізнесмен
купив Bentley за біткойни

Американський бізнесмен купив Bentley за біткойни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 18:13

Американський бізнесмен купив Bentley за біткойни

Пропонуємо до обговорення:
Американський бізнесмен Кен Бридж придбав новий Bentley Continental GT за біткойни.

Дивися повний текст Американський бізнесмен купив Bentley за біткойни.
R2
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