|
|
Американський бізнесмен купив Bentley за біткойни
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 вер, 2018 18:13
Пропонуємо до обговорення:
Американський бізнесмен Кен Бридж придбав новий Bentley Continental GT за біткойни.
Дивися повний текст Американський бізнесмен купив Bentley за біткойни
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84687
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему