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"Укрзалізницю" запідозрили
в купівлі локомотивів General...

"Укрзалізницю" запідозрили в купівлі локомотивів General...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 19:13

"Укрзалізницю" запідозрили в купівлі локомотивів General...

Пропонуємо до обговорення:
Солом'янський районний суд Києва дав доступ співробітникам НАБУ до документів "Укрексімбанку" про постачання локомотивів General Electric і передачу їх у лізинг "Укрзалізниці".

Дивися повний текст \"Укрзалізницю\" запідозрили в купівлі локомотивів General Electric за завищеною ціною.
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 19:14

кто бы сомневался, у нас со всеми закупками так, только всплывает если кого то в долю не взяли
acidw1
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