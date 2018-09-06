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"Укрзалізницю" запідозрили в купівлі локомотивів General...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 19:13
Пропонуємо до обговорення:
Солом'янський районний суд Києва дав доступ співробітникам НАБУ до документів "Укрексімбанку" про постачання локомотивів General Electric і передачу їх у лізинг "Укрзалізниці".
Дивися повний текст \"Укрзалізницю\" запідозрили в купівлі локомотивів General Electric за завищеною ціною
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Додано: Пон 24 вер, 2018 19:14
кто бы сомневался, у нас со всеми закупками так, только всплывает если кого то в долю не взяли
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