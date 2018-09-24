|
|
В Україні можуть спростити процедуру отримання "крутих"...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 вер, 2018 20:46
Пропонуємо до обговорення:
МВС ініціює зміну порядку видачі індивідуальних держномерів.
Дивися повний текст В Україні можуть спростити процедуру отримання \"крутих\" номерів
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84692
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 24 вер, 2018 20:46
Скільки такі номери зараз коштують і скільки будуть коштувати?
-
Всюдиносапхайчик
-
-
- Повідомлень: 502
- З нами з: 05.03.13
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 59 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор