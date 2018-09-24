RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні можуть спростити процедуру
отримання "крутих"...

В Україні можуть спростити процедуру отримання "крутих"...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 20:46

В Україні можуть спростити процедуру отримання "крутих"...

Пропонуємо до обговорення:
МВС ініціює зміну порядку видачі індивідуальних держномерів.

Дивися повний текст В Україні можуть спростити процедуру отримання \"крутих\" номерів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84692
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 20:46

Скільки такі номери зараз коштують і скільки будуть коштувати?
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 502
З нами з: 05.03.13
Подякував: 12 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Перший автобан в Україні можуть побудувати за гроші...
R2 » Пон 24 вер, 2018 16:14
6 95
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 21:27
mister-svet
В Україні злетять тарифи на комуналку: хто не відчує різниці 1, 2
R2 » П'ят 21 вер, 2018 13:40
11 720
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 20:14
Пенс
"Укрзалізницю" запідозрили в купівлі локомотивів General...
R2 » Пон 24 вер, 2018 19:13
1 31
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 вер, 2018 19:14
acidw1

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.