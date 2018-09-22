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США планують ускладнити
умови видачі грін-кард і віз

США планують ускладнити умови видачі грін-кард і віз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 20:52

США планують ускладнити умови видачі грін-кард і віз

Пропонуємо до обговорення:
У США заявили про плани ускладнити умови видачі віз і дозволів на проживання для мігрантів (грін-кард).

Дивися повний текст США планують ускладнити умови видачі грін-кард і віз.
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