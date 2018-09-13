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Фонд гарантування виставляє
на продаж два чергові пули...

Фонд гарантування виставляє на продаж два чергові пули...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 20:53

Фонд гарантування виставляє на продаж два чергові пули...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Дивися повний текст Фонд гарантування виставляє на продаж два чергові пули кредитів юросіб.
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