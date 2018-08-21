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В системі Windows
знайшли вразливість

В системі Windows знайшли вразливість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 21:12

В системі Windows знайшли вразливість

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК.

Дивися повний текст В системі Windows знайшли вразливість.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 21:12

Сенсация! В cистеме Windows нашли уязвимость!
ReAlex
 
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