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В системі Windows знайшли вразливість
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 вер, 2018 21:12
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК.
Дивися повний текст В системі Windows знайшли вразливість
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Додано: Пон 24 вер, 2018 21:12
Сенсация! В cистеме Windows нашли уязвимость!
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