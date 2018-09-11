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«Газпром» впав у рейтингу
найбільших енергокомпаній світу

«Газпром» впав у рейтингу найбільших енергокомпаній світу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 21:44

«Газпром» впав у рейтингу найбільших енергокомпаній світу

Пропонуємо до обговорення:
«Газпром» впав у рейтингу найбільших енергокомпаній світу з першого одразу на 17 місце.

Дивися повний текст «Газпром» впав у рейтингу найбільших енергокомпаній світу.
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