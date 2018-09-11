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Гриневич розповіла, як зростуть зарплати вчителів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 24 вер, 2018 22:05
Пропонуємо до обговорення:
На модернізацію освітнього простору початкової школи на 2019 рік у бюджеті закладено 1 млрд гривень.
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Додано: Пон 24 вер, 2018 22:05
науково-педагогічні працівники в прольоті?
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