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Гриневич розповіла, як
зростуть зарплати вчителів

Гриневич розповіла, як зростуть зарплати вчителів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 22:05

Гриневич розповіла, як зростуть зарплати вчителів

Пропонуємо до обговорення:
На модернізацію освітнього простору початкової школи на 2019 рік у бюджеті закладено 1 млрд гривень.

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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 22:05

науково-педагогічні працівники в прольоті?
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