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Скільки днів потрібно працювати,
щоб купити новий iPhone...

Скільки днів потрібно працювати, щоб купити новий iPhone...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 22:09

Скільки днів потрібно працювати, щоб купити новий iPhone...

Пропонуємо до обговорення:
У вересні світу представили нові моделі телефонів від Apple.

Дивися повний текст Скільки днів потрібно працювати, щоб купити новий iPhone Xs (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 22:09

Отже, в Росії люди живуть втричі краще, ніж в Україні)
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