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Мальта вперше вийшла в світові лідери за темпами...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 вер, 2018 00:50
Пропонуємо до обговорення:
Мальта вперше обігнала Гонконг за темпами зростання цін на житло
Дивися повний текст Мальта вперше вийшла в світові лідери за темпами зростання цін на нерухомість
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