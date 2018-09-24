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Приборкати сірого кардинала

Приборкати сірого кардинала
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 09:14

Приборкати сірого кардинала

Пропонуємо до обговорення:
"Бурхлива діяльність" неформальних лідерів - одна з ознак нездоров'я компанії...

Дивися повний текст Приборкати сірого кардинала.
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 09:15

Серый кардинал и неформальный лидер, который описан в этой статье, - это совсем разные понятия. Серый кардинал - это подковерный управляющий управленцем. А неформальный лидер - негласный лидер коллектива...
nataly9a
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