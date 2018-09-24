"Бурхлива діяльність" неформальних лідерів - одна з ознак нездоров'я компанії...
Дивися повний текст Приборкати сірого кардинала.
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Додано: Вів 25 вер, 2018 09:14
Приборкати сірого кардинала
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Дивися повний текст Приборкати сірого кардинала.
Додано: Вів 25 вер, 2018 09:15
Серый кардинал и неформальный лидер, который описан в этой статье, - это совсем разные понятия. Серый кардинал - это подковерный управляющий управленцем. А неформальный лидер - негласный лидер коллектива...
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