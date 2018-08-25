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Держстат зафіксував зменшення безробіття до 8%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 вер, 2018 10:33
Пропонуємо до обговорення:
Кількість безробітних склала 1,5 млн осіб.
Дивися повний текст Держстат зафіксував зменшення безробіття до 8%
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Додано: Вів 25 вер, 2018 10:34
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