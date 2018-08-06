|
|
|
Суд оштрафував голову Нафтогазу за мовчання з приводу...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 вер, 2018 12:33
Пропонуємо до обговорення:
Шевченківський районний суд Києва оштрафував голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на 1 700 гривень за відмову надати нардепу Сергію Власенку ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") інформацію з переліком осіб, які отримали премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над публічним акціонерним товариством "Газпром".
Дивися повний текст Суд оштрафував голову Нафтогазу за мовчання з приводу мільйонних премій топ-менеджерам
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84696
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Вів 25 вер, 2018 12:33
мде... все равно задачу выполнил, информацию не предоставил. А 2000 гр штрафа копейка для таких махинаций. Все для отвода глаз.
-
magneet
-
-
- Повідомлень: 90
- З нами з: 15.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 12 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 25 вер, 2018 12:43
ну все, разорили практически
интереснее было бы от Власенко услышать что его шефине в России откатили или пообещали (может не деньгами) за тот знаменитый контракт.
помнится говорили что в ФСБ есть компроматы на нескольких украинских политиков, в частности на Юлю и благодаря этому они могут манипулировать.
я настроен скептически к таким мыслям, в Украине уже настолько все на всех наваяли разной чернухи, фейковой и подлинной, что оно не работает.
-
galex
-
-
- Повідомлень: 2241
- З нами з: 20.04.16
- Подякував: 98 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|