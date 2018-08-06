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Суд оштрафував голову Нафтогазу
за мовчання з приводу...

Суд оштрафував голову Нафтогазу за мовчання з приводу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 12:33

Суд оштрафував голову Нафтогазу за мовчання з приводу...

Пропонуємо до обговорення:
Шевченківський районний суд Києва оштрафував голову НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва на 1 700 гривень за відмову надати нардепу Сергію Власенку ("Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина") інформацію з переліком осіб, які отримали премії за перемогу в Стокгольмському арбітражі над публічним акціонерним товариством "Газпром".

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R2
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мде... все равно задачу выполнил, информацию не предоставил. А 2000 гр штрафа копейка для таких махинаций. Все для отвода глаз.
magneet
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 12:43

Re: Суд оштрафував голову Нафтогазу за мовчання з приводу...

ну все, разорили практически

интереснее было бы от Власенко услышать что его шефине в России откатили или пообещали (может не деньгами) за тот знаменитый контракт.

помнится говорили что в ФСБ есть компроматы на нескольких украинских политиков, в частности на Юлю и благодаря этому они могут манипулировать.
я настроен скептически к таким мыслям, в Украине уже настолько все на всех наваяли разной чернухи, фейковой и подлинной, что оно не работает.
galex
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