Этой издевательской суммой суд символически поводил по губам всем гражданам Украины, в том числе и вам. Чему вы отчего то рады.
Про таких есть поговорка (в мягком варианте) - Хоть плюй в глаза — всё божья роса .
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Додано: Сер 26 вер, 2018 05:46
Этой издевательской суммой суд символически поводил по губам всем гражданам Украины, в том числе и вам. Чему вы отчего то рады.
Про таких есть поговорка (в мягком варианте) - Хоть плюй в глаза — всё божья роса .
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Сер 26 вер, 2018 08:29
Он заработает за то время, которое уйдёт на подготовку информации больше, чем заплатил штраф
Додано: Сер 26 вер, 2018 14:45
Re: Суд оштрафував голову Нафтогазу за мовчання з приводу...
Додано: Сер 26 вер, 2018 15:14
Re: Суд оштрафував голову Нафтогазу за мовчання з приводу...
Якраз сама делегація і розуміла, що саме хоче підписати її голова.
По великому рахунку, Газпром все одно підвищив би нам ціну, як і всім іншим. Причому самовільно заблокував транзит туркменського газу.
Ще Бісмарк зрозумів гнилу суть запоребрикових.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 26 вер, 2018 17:25
если вы что-то на себе такое почувствовали, не стоит экстраполировать на остальных. я в данной ситуации на стороне Коболева.
а если мне вдруг станет интересна точная сумма, которую он получил из этой премии, посмотрю в декларацию в следующем году.
Додано: Сер 26 вер, 2018 17:27
Re: Суд оштрафував голову Нафтогазу за мовчання з приводу...
Додано: Чет 27 вер, 2018 08:10
На основании чего?
Только на основании того что против него выступил человек из полит.группы которая вам лично не нравится, вы готовы оправдывать правонарушителя (мягко сказано).
Вы выглядите очень глупо и смешно.
Типа, я готов встать на сторону водителя ехавшего на красный свет, потому что его за это пытается призвать к ответу полицейский который голосует за Юлю. Фу-фу какой плохой полицейский, пусть и дальше водила гоняет на красный.
По сути Коболева нужно привлекать к уголовке и сажать за хищение средств гос. компании в целях личного обогащения.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Додано: Вів 02 жов, 2018 22:51
Re: Суд оштрафував голову Нафтогазу за мовчання з приводу...
это бред сивой кобылы. что нарушил Коболев? нагнул раком газпром? и поэтому против него выступил человек из полит.группы, которая ранее сдала интересы Украины в пользу этого самого газпрома, заключив кабальное соглашение (что подтвердил международный арбитражный суд).
по моему, только проплаченным "недорогеньким" может быть неочевидно почему я в данной ситуации на стороне Коболева.
да сейчас единственный шанс газпрома отмазаться от уже присуженных миллиардных долгов и тех, что наложат еще очень скоро (уже готовится иск на 12 млрд$) - это молиться на то, что придет к власти юля или кто-то из коллаборантов. и конечно же я отношусь к сторонникам такого исхода с неприкрытым презрением.
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