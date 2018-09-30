RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Суд оштрафував голову Нафтогазу
за мовчання з приводу...

Суд оштрафував голову Нафтогазу за мовчання з приводу...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 05:46

  galex написав: этой безусловно издевательскгой суммой суд символически поводил Власенко по губам. что вобщем-то доставляет))


Этой издевательской суммой суд символически поводил по губам всем гражданам Украины, в том числе и вам. Чему вы отчего то рады.
Про таких есть поговорка (в мягком варианте) - Хоть плюй в глаза — всё божья роса .
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2515
З нами з: 26.03.16
Подякував: 122 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 08:29

Он заработает за то время, которое уйдёт на подготовку информации больше, чем заплатил штраф
link654
 
Повідомлень: 612
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 14:45

Re: Суд оштрафував голову Нафтогазу за мовчання з приводу...

  galex написав:как по мне, цинизм в том, что запросил именно человек Юли

а разве Коболев не был в составе той самой делегации, которая во главе с ЮВТ и подписывала тот самый контракт?))
vill
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 01.12.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 15:14

Re: Суд оштрафував голову Нафтогазу за мовчання з приводу...

  vill написав:а разве Коболев не был в составе той самой делегации, которая во главе с ЮВТ и подписывала тот самый контракт?))

Якраз сама делегація і розуміла, що саме хоче підписати її голова.
По великому рахунку, Газпром все одно підвищив би нам ціну, як і всім іншим. Причому самовільно заблокував транзит туркменського газу.
Ще Бісмарк зрозумів гнилу суть запоребрикових. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 5666
З нами з: 01.08.15
Подякував: 748 раз.
Подякували: 900 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 17:25

  Shram написав:
  galex написав: этой безусловно издевательскгой суммой суд символически поводил Власенко по губам. что вобщем-то доставляет))


Этой издевательской суммой суд символически поводил по губам всем гражданам Украины, в том числе и вам. Чему вы отчего то рады.
Про таких есть поговорка (в мягком варианте) - Хоть плюй в глаза — всё божья роса .


если вы что-то на себе такое почувствовали, не стоит экстраполировать на остальных. я в данной ситуации на стороне Коболева.
а если мне вдруг станет интересна точная сумма, которую он получил из этой премии, посмотрю в декларацию в следующем году.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 20.04.16
Подякував: 100 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 17:27

Re: Суд оштрафував голову Нафтогазу за мовчання з приводу...

  lapay написав:Якраз сама делегація і розуміла, що саме хоче підписати її голова.

за одно и то же деяние на ЮВТ всех собак, а Коболеву супер премия, и все это в рамках одного и того же процесса, по ходу Коболеву президентство светит ярче))))
vill
Аватар користувача
 
Повідомлень: 153
З нами з: 01.12.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 27 вер, 2018 08:10

  galex написав:
  Shram написав:
Этой издевательской суммой суд символически поводил по губам всем гражданам Украины, в том числе и вам. Чему вы отчего то рады.
Про таких есть поговорка (в мягком варианте) - Хоть плюй в глаза — всё божья роса .


если вы что-то на себе такое почувствовали, не стоит экстраполировать на остальных. я в данной ситуации на стороне Коболева.


На основании чего?
Только на основании того что против него выступил человек из полит.группы которая вам лично не нравится, вы готовы оправдывать правонарушителя (мягко сказано).
Вы выглядите очень глупо и смешно.
Типа, я готов встать на сторону водителя ехавшего на красный свет, потому что его за это пытается призвать к ответу полицейский который голосует за Юлю. Фу-фу какой плохой полицейский, пусть и дальше водила гоняет на красный.

По сути Коболева нужно привлекать к уголовке и сажать за хищение средств гос. компании в целях личного обогащения.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
Повідомлень: 2515
З нами з: 26.03.16
Подякував: 122 раз.
Подякували: 791 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 22:51

Re: Суд оштрафував голову Нафтогазу за мовчання з приводу...

  Shram написав:На основании чего?
Только на основании того что против него выступил человек из полит.группы которая вам лично не нравится, вы готовы оправдывать правонарушителя (мягко сказано).


это бред сивой кобылы. что нарушил Коболев? нагнул раком газпром? и поэтому против него выступил человек из полит.группы, которая ранее сдала интересы Украины в пользу этого самого газпрома, заключив кабальное соглашение (что подтвердил международный арбитражный суд).
по моему, только проплаченным "недорогеньким" может быть неочевидно почему я в данной ситуации на стороне Коболева.
да сейчас единственный шанс газпрома отмазаться от уже присуженных миллиардных долгов и тех, что наложат еще очень скоро (уже готовится иск на 12 млрд$) - это молиться на то, что придет к власти юля или кто-то из коллаборантов. и конечно же я отношусь к сторонникам такого исхода с неприкрытым презрением.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2295
З нами з: 20.04.16
Подякував: 100 раз.
Подякували: 432 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ліквідація "Нафтогазу" в найближчі 6 років завадить...
R2 » Вів 02 жов, 2018 21:00
3 117
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 23:20
Surfer
Гройсман відкинув ідею ліквідації Нафтогазу
R2 » Вів 02 жов, 2018 15:03
9 219
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 жов, 2018 18:03
lapay
Американці готують новітню систему повного приводу
R2 » Нед 30 вер, 2018 10:28
1 42
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 вер, 2018 10:28
svyatoy_ioan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (9343)
03.10.2018 07:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.