Суд оштрафував голову Нафтогазу за мовчання з приводу...

Додано: Чет 27 вер, 2018 08:10

galex написав: Shram написав:

Этой издевательской суммой суд символически поводил по губам всем гражданам Украины, в том числе и вам. Чему вы отчего то рады.

Про таких есть поговорка (в мягком варианте) - Хоть плюй в глаза — всё божья роса . Этой издевательской суммой суд символически поводил по губам всем гражданам Украины, в том числе и вам. Чему вы отчего то рады.Про таких есть поговорка (в мягком варианте) - Хоть плюй в глаза — всё божья роса .



если вы что-то на себе такое почувствовали, не стоит экстраполировать на остальных. я в данной ситуации на стороне Коболева.

если вы что-то на себе такое почувствовали, не стоит экстраполировать на остальных. я в данной ситуации на стороне Коболева.

На основании чего?Только на основании того что против него выступил человек из полит.группы которая вам лично не нравится, вы готовы оправдывать правонарушителя (мягко сказано).Вы выглядите очень глупо и смешно.Типа, я готов встать на сторону водителя ехавшего на красный свет, потому что его за это пытается призвать к ответу полицейский который голосует за Юлю. Фу-фу какой плохой полицейский, пусть и дальше водила гоняет на красный.По сути Коболева нужно привлекать к уголовке и сажать за хищение средств гос. компании в целях личного обогащения.