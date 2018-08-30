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Як подорожчає комуналка в
наступні роки: МЕРТ оновило...

Як подорожчає комуналка в наступні роки: МЕРТ оновило...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 13:28

Як подорожчає комуналка в наступні роки: МЕРТ оновило...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом наступних трьох років тарифи на комунальні послуги зростатимуть.

Дивися повний текст Як подорожчає комуналка в наступні роки: МЕРТ оновило прогноз.
R2
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