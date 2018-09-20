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Кабмін пропонує віднести 14
тис. км доріг держзначення...

Кабмін пропонує віднести 14 тис. км доріг держзначення...
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 13:53

Кабмін пропонує віднести 14 тис. км доріг держзначення...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді віднести 14 тисяч км доріг державного значення до доріг місцевого значення.

Дивися повний текст Кабмін пропонує віднести 14 тис. км доріг держзначення до доріг місцевого значення.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 13:53

Льготный проезд уже "перенесли" на местные власти(децентралзация) сейчас в не больших населенных пунктах льготный проезд вообще отменили-денег НЕТ.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 14:10

и для баланса надо разрешить местным властям брать плату за проезд.
heavensfeel
 
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