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За порушення при виплаті
зарплати роботодавцям...

За порушення при виплаті зарплати роботодавцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 15:17

За порушення при виплаті зарплати роботодавцям...

Пропонуємо до обговорення:
Цьогоріч представниками органів Державної фіскальної служби виявлено 5,1 тис. найманих осіб, які працювали без оформлення трудових відносин з роботодавцем.

Дивися повний текст За порушення при виплаті зарплати роботодавцям донарахували 843 мільйони - ДФС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 15:17

все до начисления и поборы закончатся скоро ! очень скоро! когда некому будет начислять их тк все бросят бизнес по не прибыльности и поедут в ЕС на заработки.

Людей кто готов работать просто нет в Украине. Остались или бездельники или пенсионеры или дети без образования.

Предприятие не могут найти на вакансии людей с зарплатой 15 и более тыс грн.

Мракобесие
vega7at
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