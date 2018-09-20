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За порушення при виплаті зарплати роботодавцям...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 вер, 2018 15:17
Пропонуємо до обговорення:
Цьогоріч представниками органів Державної фіскальної служби виявлено 5,1 тис. найманих осіб, які працювали без оформлення трудових відносин з роботодавцем.
Дивися повний текст За порушення при виплаті зарплати роботодавцям донарахували 843 мільйони - ДФС
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R2
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Додано: Вів 25 вер, 2018 15:17
все до начисления и поборы закончатся скоро ! очень скоро! когда некому будет начислять их тк все бросят бизнес по не прибыльности и поедут в ЕС на заработки.
Людей кто готов работать просто нет в Украине. Остались или бездельники или пенсионеры или дети без образования.
Предприятие не могут найти на вакансии людей с зарплатой 15 и более тыс грн.
Мракобесие
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vega7at
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