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Омелян пояснив, чому зростає
товарообіг України - США

Омелян пояснив, чому зростає товарообіг України - США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 15:25

Омелян пояснив, чому зростає товарообіг України - США

Пропонуємо до обговорення:
Про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян.Зростання обсягів імпорту зі США до України зумовлене відновленням економіки нашої держави.

Дивися повний текст Омелян пояснив, чому зростає товарообіг України - США.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 15:25

..это он про покупку 30ти элетровозов имел ввиду, когда промямлил про "восстановление экономики"?!.. ну-ну... он бы еще в качестве примера привел 1млн выехавших только в этом (!!!) году "на зароботки" в страны ЕС и пр. наших сограждан, которым НЕ нашлось места в "растущем укр.экономическом чуде"!!!..- видать они как раз и были "обузой"..
maestro71
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 16:03

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–липні 2018 року
США
Експорт тис.дол. США 592 600,7
Імпорт тис.дол. США 1 685 805,3
Сальдо –1 093 204,6
http://www.ukrstat.gov.ua/
Торговля с США принесла более 1/4 отрицательного торгового баланса за 7 месяцев
Волгарь
 
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