Про це міністр інфраструктури України Володимир Омелян.Зростання обсягів імпорту зі США до України зумовлене відновленням економіки нашої держави.
Дивися повний текст Омелян пояснив, чому зростає товарообіг України - США.
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Додано: Вів 25 вер, 2018 15:25
Омелян пояснив, чому зростає товарообіг України - США
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян пояснив, чому зростає товарообіг України - США.
Додано: Вів 25 вер, 2018 15:25
..это он про покупку 30ти элетровозов имел ввиду, когда промямлил про "восстановление экономики"?!.. ну-ну... он бы еще в качестве примера привел 1млн выехавших только в этом (!!!) году "на зароботки" в страны ЕС и пр. наших сограждан, которым НЕ нашлось места в "растущем укр.экономическом чуде"!!!..- видать они как раз и были "обузой"..
Додано: Вів 25 вер, 2018 16:03
Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні–липні 2018 року
США
Експорт тис.дол. США 592 600,7
Імпорт тис.дол. США 1 685 805,3
Сальдо –1 093 204,6
Торговля с США принесла более 1/4 отрицательного торгового баланса за 7 месяцев
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