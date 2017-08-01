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Депутати хочуть заборонити введення в експлуатацію житла...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 вер, 2018 16:26
Пропонуємо до обговорення:
Група народних депутатів зареєструвала законопроект №9118 про заборону введення в експлуатацію житлових об'єктів без дитячих садків, шкіл та поліклінік.
Дивися повний текст Депутати хочуть заборонити введення в експлуатацію житла без соціальної інфраструктури
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Додано: Вів 25 вер, 2018 16:26
очередной бред от бпп...
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