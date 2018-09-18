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"Газпром" втратив 1,3
млрд доларів після переходу...

"Газпром" втратив 1,3 млрд доларів після переходу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 16:32

"Газпром" втратив 1,3 млрд доларів після переходу...

Пропонуємо до обговорення:
"Газпром" втратив майже 1,3 млрд доларів після того, як Україна почала імпортувати газ із Європи.

Дивися повний текст \"Газпром\" втратив 1,3 млрд доларів після переходу України на імпорт газу з ЄС.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 16:32

потери газпрома может были, а может и нет - учитывая то что Украина покупала российский газ в Европе, а вот то что Украина переплатила 3-4 млрд. евро из-за покупок российского газа через Европу это же всем понятно...
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 16:46

потерять это значит утратить, то что было...
газпром не чего не терял..он не продал то, что мог продать нам... продаст позже кому другому..
факт остается один..мы покупаем тот же газпромовский газ у эвропы..по цене эвропы +транспортировка+ профит эвропы...
если б нормально договаривались то покупали б по еще более дешевой цене
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 17:20

  stokoz написав:потерять это значит утратить, то что было...
газпром не чего не терял..он не продал то, что мог продать нам... продаст позже кому другому..
факт остается один..мы покупаем тот же газпромовский газ у эвропы..по цене эвропы +транспортировка+ профит эвропы...
если б нормально договаривались то покупали б по еще более дешевой цене


Витренко, делая подобные заявления,считает всех украинцев дebилами не иначе :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 17:37

  Cler написав:потери газпрома может были, а может и нет - учитывая то что Украина покупала российский газ в Европе, а вот то что Украина переплатила 3-4 млрд. евро из-за покупок российского газа через Европу это же всем понятно...


Присказка "это же всем понятно" или "все знают" в 99.9% случаях означает ретрансляцию очередной пропаганды. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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