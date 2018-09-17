Потяги даної моделі, будучи двоповерховими, вперше в історії подолають 300-кілометровий рубіж швидкості.
Дивися повний текст Alstom побудує перший у світі двоповерховий потяг, що долає швидкість 300 км/год.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 вер, 2018 16:49
Alstom побудує перший у світі двоповерховий потяг, що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Alstom побудує перший у світі двоповерховий потяг, що долає швидкість 300 км/год.
Додано: Вів 25 вер, 2018 16:49
лет 20-30 назад французкие TGV уже могли ездить со скорскоростью свыше 300 км/ч, но по ряду причин тогда скогорсть ограничили максимум 270 км/ч. причём даже после снижения скорости пассажиры испытывают дискомфорт при встече двух поездов или при въезде в тонели...
|