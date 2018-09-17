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Alstom побудує перший у світі
двоповерховий потяг, що...

Alstom побудує перший у світі двоповерховий потяг, що...
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 16:49

Alstom побудує перший у світі двоповерховий потяг, що...

Пропонуємо до обговорення:
Потяги даної моделі, будучи двоповерховими, вперше в історії подолають 300-кілометровий рубіж швидкості.

Дивися повний текст Alstom побудує перший у світі двоповерховий потяг, що долає швидкість 300 км/год.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 16:49

лет 20-30 назад французкие TGV уже могли ездить со скорскоростью свыше 300 км/ч, но по ряду причин тогда скогорсть ограничили максимум 270 км/ч. причём даже после снижения скорости пассажиры испытывают дискомфорт при встече двух поездов или при въезде в тонели...
Cler
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