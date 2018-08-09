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Укравтодор звинуватили в крадіжці 30 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 вер, 2018 17:46
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України розкрила факт привласнення державних грошей чиновниками Укравтодору.
Дивися повний текст Укравтодор звинуватили в крадіжці 30 млн грн
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Додано: Вів 25 вер, 2018 17:46
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