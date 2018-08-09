RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укравтодор звинуватили
в крадіжці 30 млн грн

Укравтодор звинуватили в крадіжці 30 млн грн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 17:46

Укравтодор звинуватили в крадіжці 30 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України розкрила факт привласнення державних грошей чиновниками Укравтодору.

Дивися повний текст Укравтодор звинуватили в крадіжці 30 млн грн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84707
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 17:46

Что-то мало...
evs-igor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 03.04.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укравтодор пообіцяв більше не класти асфальт під час...
R2 » Сер 12 вер, 2018 15:04
3 97
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 вер, 2018 17:49
Вкладчик1234
"Укравтодор" обговорив зі Світовим банком запуск проекту...
R2 » Чет 23 сер, 2018 22:13
1 86
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 сер, 2018 22:13
saweliy722
"Укравтодор" розповів, які вантажівки руйнують...
R2 » Сер 08 сер, 2018 16:53
7 517
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 12:38
yanyura

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8349)
25.09.2018 20:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.