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Двоє українців розділили
мільйонний виграш у лотерею

Двоє українців розділили мільйонний виграш у лотерею
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 18:30

Двоє українців розділили мільйонний виграш у лотерею

Пропонуємо до обговорення:
Лотерейний виграш у 1 млн грн розділили між собою гравці з Одеської та Харківської областей.

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Щас попробую угадать, что обоих счастливчиков зовут Олег Валерьевич.
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Может быть второй победитель - Росита.
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