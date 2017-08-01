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Двоє українців розділили мільйонний виграш у лотерею
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 25 вер, 2018 18:30
Пропонуємо до обговорення:
Лотерейний виграш у 1 млн грн розділили між собою гравці з Одеської та Харківської областей.
Дивися повний текст Двоє українців розділили мільйонний виграш у лотерею
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Додано: Вів 25 вер, 2018 18:30
Щас попробую угадать, что обоих счастливчиков зовут Олег Валерьевич.
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Додано: Вів 25 вер, 2018 19:09
Может быть второй победитель - Росита.
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