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В Україні будуть запроваджені
базові тарифи на медицину

В Україні будуть запроваджені базові тарифи на медицину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 19:44

В Україні будуть запроваджені базові тарифи на медицину

Пропонуємо до обговорення:
Він розповів, що оплата за тарифом здійснюватиметься за фактом одужання і проходитиме через НСЗУ.

Дивися повний текст В Україні будуть запроваджені базові тарифи на медицину.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 19:44

Сейчас хватает только на ЗП и коммуналку, а тут вдруг без увеличения финансирования хватит на все? )))
Пойду лучше истории Омеляна послушаю, у него хоть про Гиперлупы, космодромы и электромобили
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 19:47

  antey1969 написав:Сейчас хватает только на ЗП и коммуналку, а тут вдруг без увеличения финансирования хватит на все? )))
Пойду лучше истории Омеляна послушаю, у него хоть про Гиперлупы, космодромы и электромобили

С отменой в 2012 году Закона "О обязательном всеобщем медикосоциальном страховании" пытаются легализовать "бизнес" на крови и костях.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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