Він розповів, що оплата за тарифом здійснюватиметься за фактом одужання і проходитиме через НСЗУ.
Дивися повний текст В Україні будуть запроваджені базові тарифи на медицину.
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Додано: Вів 25 вер, 2018 19:44
В Україні будуть запроваджені базові тарифи на медицину
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні будуть запроваджені базові тарифи на медицину.
Додано: Вів 25 вер, 2018 19:44
Сейчас хватает только на ЗП и коммуналку, а тут вдруг без увеличения финансирования хватит на все? )))
Пойду лучше истории Омеляна послушаю, у него хоть про Гиперлупы, космодромы и электромобили
Додано: Вів 25 вер, 2018 19:47
С отменой в 2012 году Закона "О обязательном всеобщем медикосоциальном страховании" пытаются легализовать "бизнес" на крови и костях.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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