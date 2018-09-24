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"Нафтогаз" ініціював новий арбітраж проти "Газпрому" на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 25 вер, 2018 21:22
Пропонуємо до обговорення:
"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" в арбітражі компенсації різниці вартості газу в сумі 110 млн доларів.
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Додано: Вів 25 вер, 2018 21:22
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