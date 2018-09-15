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Google представила
нові можливості пошуку

Google представила нові можливості пошуку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 22:19

Google представила нові можливості пошуку

Пропонуємо до обговорення:
Корпорація Google анонсувала кілька змін в пошуковику.

Дивися повний текст Google представила нові можливості пошуку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 22:19

Задолбал он, половины нужного не показывает, рекламу одну и ту же сует, особенно на те сайты которые сам нашел и забил на них...., какие есть достойные альтернативы поисковику?
civ
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 вер, 2018 22:31

  civ написав:Задолбал он, половины нужного не показывает, рекламу одну и ту же сует, особенно на те сайты которые сам нашел и забил на них...., какие есть достойные альтернативы поисковику?


Во-первых надо еще и от Хрома отказываться - они из него реально шпионский инструмент сделали.
Во-вторых, https://duckduckgo.com/ и (никогда бы не подумал, что буду рекламировать микрософтовское изделие) https://www.bing.com/
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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