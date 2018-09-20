|
|
КМДА: суд визнав, що Київ не повинен віддавати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 вер, 2018 08:36
Пропонуємо до обговорення:
Апеляційний суд 4 вересня на черговому засіданні відхилив скаргу щодо призначення КП "Київтеплоенерго" правонаступником газового боргу ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз України".
Дивися повний текст КМДА: суд визнав, що Київ не повинен віддавати \"Нафтогазу\" борги приватної компанії
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84710
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2
|123
|
|
|17
|530
|
П'ят 21 вер, 2018 13:50
EKO
|
|11
|326
|