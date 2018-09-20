RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
КМДА: суд визнав, що Київ
не повинен віддавати...

КМДА: суд визнав, що Київ не повинен віддавати...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 08:36

КМДА: суд визнав, що Київ не повинен віддавати...

Пропонуємо до обговорення:
Апеляційний суд 4 вересня на черговому засіданні відхилив скаргу щодо призначення КП "Київтеплоенерго" правонаступником газового боргу ПАТ "Київенерго" перед НАК "Нафтогаз України".

Дивися повний текст КМДА: суд визнав, що Київ не повинен віддавати \"Нафтогазу\" борги приватної компанії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84710
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: titanik і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Киянам в КМДА обіцяють е-квитки вже з листопада
R2 » П'ят 21 вер, 2018 14:48
2 123
Переглянути останнє повідомлення
Нед 23 вер, 2018 09:26
0mage0
У КМДА визначили суму, яку видаватимуть пільговикам на... 1, 2
R2 » Чет 20 вер, 2018 12:42
17 530
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 вер, 2018 13:50
EKO
За спалювання листя та сміття городян штрафуватимуть - КМДА 1, 2
R2 » Сер 19 вер, 2018 07:22
11 326
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 вер, 2018 07:56
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61575)
26.09.2018 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.