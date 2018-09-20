Кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років у січні-червні 2018 року склала 3,552 млн осіб.
Дивися повний текст Держстат назвав кількість неформально зайнятого населення (інфографіка).
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Додано: Сер 26 вер, 2018 08:40
Держстат назвав кількість неформально зайнятого...
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Дивися повний текст Держстат назвав кількість неформально зайнятого населення (інфографіка).
Додано: Сер 26 вер, 2018 08:41
xера-се. Это примерно каждый третий/четвертый из экономически активного населения. Возможно, большинство трудоустроены за границей. Если сюда приплюсовать всякие минимальные ФОП и работников с минималкой+конверт, ситуация с налогооблагаемой базой еще печальнее
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