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Держстат назвав кількість
неформально зайнятого...

Держстат назвав кількість неформально зайнятого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 08:40

Держстат назвав кількість неформально зайнятого...

Пропонуємо до обговорення:
Кількість неформально зайнятого населення у віці 15-70 років у січні-червні 2018 року склала 3,552 млн осіб.

Дивися повний текст Держстат назвав кількість неформально зайнятого населення (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 08:41

xера-се. Это примерно каждый третий/четвертый из экономически активного населения. Возможно, большинство трудоустроены за границей. Если сюда приплюсовать всякие минимальные ФОП и работников с минималкой+конверт, ситуация с налогооблагаемой базой еще печальнее
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