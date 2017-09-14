RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Скільки доведеться платити
за евакуйований автомобіль

Скільки доведеться платити за евакуйований автомобіль
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 09:30

Скільки доведеться платити за евакуйований автомобіль

Пропонуємо до обговорення:
Неправильна парковка обов'язково має бути зафіксована за допомогою фото або відео.

Дивися повний текст Скільки доведеться платити за евакуйований автомобіль.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 84710
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 09:31

Куда можно "стучать" и пересылать фото?
papazina
 
Повідомлень: 608
З нами з: 19.12.10
Подякував: 7 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 09:50

Там хтось програмку на телефон обіцяв, щоб скарги можна було зразу в поліцію відправляти. вже чекаю
kyiv7777
 
Повідомлень: 96
З нами з: 09.03.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: titanik і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки порушень збирають тестові камери автофіксації 1, 2
R2 » П'ят 21 вер, 2018 08:17
13 501
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 вер, 2018 08:39
cannabis_ua
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 368, 369, 370
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
3699 188474
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 23:51
1007qwert
Скільки днів потрібно працювати, щоб купити новий iPhone... 1, 2, 3
R2 » Пон 24 вер, 2018 22:09
20 1006
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 вер, 2018 17:09
galex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (61575)
26.09.2018 10:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.