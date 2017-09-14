Неправильна парковка обов'язково має бути зафіксована за допомогою фото або відео.
Дивися повний текст Скільки доведеться платити за евакуйований автомобіль.
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Додано: Сер 26 вер, 2018 09:30
Скільки доведеться платити за евакуйований автомобіль
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скільки доведеться платити за евакуйований автомобіль.
Додано: Сер 26 вер, 2018 09:50
Там хтось програмку на телефон обіцяв, щоб скарги можна було зразу в поліцію відправляти. вже чекаю
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