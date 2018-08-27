|
|
|
У Нафтогазі сказали, хто продаватиме газ для бізнесу і...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 вер, 2018 11:21
Пропонуємо до обговорення:
У структурі групи Нафтогаз із 1 жовтня запрацюють три окремі компанії, які постачатимуть газ промисловості ("Нафтогаз Трейдинг"), населенню ("Нафтогаз України") та теплокомуненерго ("Нафтогаз Тепло").
Дивися повний текст У Нафтогазі сказали, хто продаватиме газ для бізнесу і населення
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84715
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 26 вер, 2018 11:21
как-то это не вписывается в рынок газа о котором нам уж какой год расказывают...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2279
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 614 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|