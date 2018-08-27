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У Нафтогазі сказали, хто
продаватиме газ для бізнесу і...

У Нафтогазі сказали, хто продаватиме газ для бізнесу і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 11:21

У Нафтогазі сказали, хто продаватиме газ для бізнесу і...

Пропонуємо до обговорення:
У структурі групи Нафтогаз із 1 жовтня запрацюють три окремі компанії, які постачатимуть газ промисловості ("Нафтогаз Трейдинг"), населенню ("Нафтогаз України") та теплокомуненерго ("Нафтогаз Тепло").

Дивися повний текст У Нафтогазі сказали, хто продаватиме газ для бізнесу і населення.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 11:21

как-то это не вписывается в рынок газа о котором нам уж какой год расказывают...
Cler
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