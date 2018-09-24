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Рибалкам випишуть нові штрафи

Рибалкам випишуть нові штрафи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 11:21

Рибалкам випишуть нові штрафи

Пропонуємо до обговорення:
Уряд має намір радикально переглянути штрафи для порушників правил риболовлі. Санкції як до простих людей, так і великих браконьєрів планують збільшити відразу в 5-10 разів. Відповідні зміни містить законопроект №9125, поданий Кабміном у Раду 24 вересня.

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R2
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