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"Північний потік-2" зробить
Німеччину повністю залежною...

"Північний потік-2" зробить Німеччину повністю залежною...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 11:23

"Північний потік-2" зробить Німеччину повністю залежною...

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп заявив, що проект газопроводу "Північний потік-2" зробить Німеччину повністю залежною від російської енергії.

Дивися повний текст \"Північний потік-2\" зробить Німеччину повністю залежною від російської енергії — Трамп.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 11:23

может быть Германии сама будет решать свои внутренние дела?...
Cler
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