Президент США Дональд Трамп заявив, що проект газопроводу "Північний потік-2" зробить Німеччину повністю залежною від російської енергії.
Дивися повний текст \"Північний потік-2\" зробить Німеччину повністю залежною від російської енергії — Трамп.
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Додано: Сер 26 вер, 2018 11:23
"Північний потік-2" зробить Німеччину повністю залежною...
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Дивися повний текст \"Північний потік-2\" зробить Німеччину повністю залежною від російської енергії — Трамп.
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