Діалог з МВФ в цілому був конструктивним.
Дивися повний текст МВФ очікує від України підвищення цін на газ і прийняття держбюджету – НБУ.
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Додано: Сер 26 вер, 2018 11:25
МВФ очікує від України підвищення цін на газ і прийняття...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВФ очікує від України підвищення цін на газ і прийняття держбюджету – НБУ.
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