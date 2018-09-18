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МВФ очікує від України підвищення
цін на газ і прийняття...

МВФ очікує від України підвищення цін на газ і прийняття...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 11:25

МВФ очікує від України підвищення цін на газ і прийняття...

Пропонуємо до обговорення:
Діалог з МВФ в цілому був конструктивним.

Дивися повний текст МВФ очікує від України підвищення цін на газ і прийняття держбюджету – НБУ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 11:25

То есть не дали пока.
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