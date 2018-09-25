|
|
"Нафтогаз" планує змінити модель продажу газу...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 вер, 2018 11:30
Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" планує змінити модель, за якою вона реалізує газ комерційним споживачам, повідомив головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко.
Дивися повний текст \"Нафтогаз\" планує змінити модель продажу газу промисловим споживачам
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 84720
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 26 вер, 2018 11:30
газовый спекулянт окончательно зажрался...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2285
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 155 раз.
- Подякували: 615 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор