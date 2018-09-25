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"Нафтогаз" планує
змінити модель продажу газу...

"Нафтогаз" планує змінити модель продажу газу...
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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 11:30

"Нафтогаз" планує змінити модель продажу газу...

Пропонуємо до обговорення:
НАК "Нафтогаз України" планує змінити модель, за якою вона реалізує газ комерційним споживачам, повідомив головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко.

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Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 11:30

газовый спекулянт окончательно зажрался...
Cler
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