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Макрон хоче залучити інші країни у G7
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 26 вер, 2018 11:48
Пропонуємо до обговорення:
Президент Франції Емманюель Макрон, виступаючи на 73-й сесії Генасамблеї ООН, заявив про своє бажання переглянути формат "Великої сімки" (G7) і залучити до співпраці інші країни, не уточнивши, які саме.
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Додано: Сер 26 вер, 2018 11:48
а формат G20 чем его не устраивает?...
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