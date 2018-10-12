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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Сер 26 вер, 2018 12:29

Лаунж Кей

А кто реально использовал лаунж кей, в связи с акцией по картам Виза Платинум - если у меня несколько карт, то нужно регистрироваться с каждой картой по новой и профили должны быть разными?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:24

Re: Лаунж Кей

Что, на форуме нет ни одного человека кто пользуется лаунж кей?
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Повідомлень: 8070
З нами з: 23.01.13
Подякував: 234 раз.
Подякували: 1108 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:09

Re: Лаунж Кей

В Борисполе все работает.
Alfisti
 
Повідомлень: 39
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:35

  Alfisti написав:В Борисполе все работает.

Что работает, бесплатный вход в бизнес лаунж по карте Виза Платинум?
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Повідомлень: 8070
З нами з: 23.01.13
Подякував: 234 раз.
Подякували: 1108 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 18:07

Re: Лаунж Кей

Один профиль - одна карта. Если регистрация карты в приложении прошла успешно, то на входе в лаунж можно будет сканировать электронную карту из приложения (iPhone, Android), а не саму карту. Я уже 4 раза использовал LK в Европе, все работает нормально.
Pater
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Повідомлень: 45
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:00

  Pater написав:Один профиль - одна карта. Если регистрация карты в приложении прошла успешно, то на входе в лаунж можно будет сканировать электронную карту из приложения (iPhone, Android), а не саму карту. Я уже 4 раза использовал LK в Европе, все работает нормально.

Это я уже понял - на карте должны быть какие то деньги, как в мастеркард лаунж блокируют одну гривну?
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Повідомлень: 8070
З нами з: 23.01.13
Подякував: 234 раз.
Подякували: 1108 раз.
 
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