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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: Сер 26 вер, 2018 12:29
А кто реально использовал лаунж кей, в связи с акцией по картам Виза Платинум - если у меня несколько карт, то нужно регистрироваться с каждой картой по новой и профили должны быть разными?
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:24
Что, на форуме нет ни одного человека кто пользуется лаунж кей?
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:09
В Борисполе все работает.
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Alfisti
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:35
Alfisti написав:
В Борисполе все работает.
Что работает, бесплатный вход в бизнес лаунж по карте Виза Платинум?
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Додано: Суб 13 жов, 2018 18:07
Один профиль - одна карта. Если регистрация карты в приложении прошла успешно, то на входе в лаунж можно будет сканировать электронную карту из приложения (iPhone, Android), а не саму карту. Я уже 4 раза использовал LK в Европе, все работает нормально.
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Pater
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Додано: Суб 13 жов, 2018 19:00
Pater написав:
Один профиль - одна карта. Если регистрация карты в приложении прошла успешно, то на входе в лаунж можно будет сканировать электронную карту из приложения (iPhone, Android), а не саму карту. Я уже 4 раза использовал LK в Европе, все работает нормально.
Это я уже понял - на карте должны быть какие то деньги, как в мастеркард лаунж блокируют одну гривну?
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Stringer
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Додано: Суб 13 жов, 2018 19:17
Нет, но карта должна быть активной
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Pater
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Додано: Нед 14 жов, 2018 12:37
Stringer написав: Alfisti написав:
В Борисполе все работает.
Что работает, бесплатный вход в бизнес лаунж по карте Виза Платинум?
Устанавливаете приложение Lounge Key, регистрируетесь там и подвязываете карту.
При входе в зал показываете QR код из приложения. Карту предъявлять не просили.
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Alfisti
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:25
Alfisti написав: Stringer написав: Alfisti написав:
В Борисполе все работает.
Что работает, бесплатный вход в бизнес лаунж по карте Виза Платинум?
Устанавливаете приложение Lounge Key, регистрируетесь там и подвязываете карту.
При входе в зал показываете QR код из приложения. Карту предъявлять не просили.
С регистрацией все понятно. Т.е. при входе можно показывать как карту, так и код в приложении?
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Stringer
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:35
Код сканировать или карту верифицировать через POS
Востаннє редагувалось Pater
в Нед 14 жов, 2018 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Pater
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