тоесть что то одно, что - без разницы?
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:36
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:48
Re: Лаунж Кей
Да, без разницы. Но не в любой лаунж можно войти с электронной картой.
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:52
Re: Лаунж Кей
Может кто посещал бизнес залы-рестораны, где перед заказом надо показать карту, чтобы счёт уменьшился на стоимость посещения (27$), так вот вопрос - расплачиваться потом обязательно этой картой платинум, которая даёт скидку, или можно другой?
Додано: Пон 15 жов, 2018 13:56
Re: Лаунж Кей
Grain Store LGW?
Додано: Пон 15 жов, 2018 14:04
Re: Лаунж Кей
BOBBY VAN'S STEAKHOUSE - JFK AIRPORT
American Airlines Terminal 8 Queens, NY 11422
(718) 553-2100
Позвоните в Visa Premium Concierge 8 (800) 305-7975 / +380 (44) 499-3975. Задайте им этот вопрос. Они перезвонят в сам ресторан, узнают как там фактически делают и расскажут вам. А вы нам...
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