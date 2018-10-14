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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:36

  Pater написав:Код сканировать, карту верифицировать через POS
тоесть что то одно, что - без разницы?
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 13:48

Re: Лаунж Кей

Да, без разницы. Но не в любой лаунж можно войти с электронной картой.
Pater
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:52

Re: Лаунж Кей

Может кто посещал бизнес залы-рестораны, где перед заказом надо показать карту, чтобы счёт уменьшился на стоимость посещения (27$), так вот вопрос - расплачиваться потом обязательно этой картой платинум, которая даёт скидку, или можно другой?
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:56

Re: Лаунж Кей

Grain Store LGW?
Pater
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 13:59

  Pater написав:Grain Store LGW?

Bobby Van's Steakhouse 8)
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:04

Re: Лаунж Кей

BOBBY VAN'S STEAKHOUSE - JFK AIRPORT
American Airlines Terminal 8 Queens, NY 11422
(718) 553-2100

Позвоните в Visa Premium Concierge 8 (800) 305-7975 / +380 (44) 499-3975. Задайте им этот вопрос. Они перезвонят в сам ресторан, узнают как там фактически делают и расскажут вам. А вы нам...
Pater
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Повідомлень: 51
З нами з: 10.06.15
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  #<12
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