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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: Нед 14 жов, 2018 13:36
Pater написав:
Код сканировать, карту верифицировать через POS
тоесть что то одно, что - без разницы?
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Додано: Нед 14 жов, 2018 13:48
Да, без разницы. Но не в любой лаунж можно войти с электронной картой.
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Pater
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:52
Может кто посещал бизнес залы-рестораны, где перед заказом надо показать карту, чтобы счёт уменьшился на стоимость посещения (27$), так вот вопрос - расплачиваться потом обязательно этой картой платинум, которая даёт скидку, или можно другой?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:56
Grain Store LGW?
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Додано: Пон 15 жов, 2018 13:59
Pater написав:
Grain Store LGW?
Bobby Van's Steakhouse
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Додано: Пон 15 жов, 2018 14:04
BOBBY VAN'S STEAKHOUSE - JFK AIRPORT
American Airlines Terminal 8 Queens, NY 11422
(718) 553-2100
Позвоните в Visa Premium Concierge 8 (800) 305-7975 / +380 (44) 499-3975. Задайте им этот вопрос. Они перезвонят в сам ресторан, узнают как там фактически делают и расскажут вам. А вы нам...
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Додано: Сер 17 жов, 2018 08:18
Flamingo написав: Stringer написав:
И как это происходило? Вы дали карту на входе, что они с ней делали? Нужно чтобы на карте были какие то деньги?
Я извиняюсь, что отвечаю только сейчас - просто приехал в теплые края, сангрия и солнце разморили - форум забросил и только сейчас прочитал Ваш вопрос. Алгоритм такой:
1. ОБЯЗАТЕЛЬНО - до поездки зарегистрировать свою платину-Виза в приложении LoungeKey. После регистрации будет видно что в этом году Вам положено 2 прохода в лаунжи бесплатно.
2. При входе в лаунж надо предъявить карту и билет на самолет (имя на карте и билет должны совпадать, а в приложении должны быть бесплатные проходы в лаунжи по программе).
3. Сотрудник лаужа "пикает" штрих-код билета и проводит - ВНИМАНИЕ: магнитной полосой карты с чипом, но не в боковом картоприемнике, а в горизонтальном маленьком картоприемнике терминала расположенном выше экранчика картоприемника. После этого просит вас расписаться стилусом на экранчике терминала. Распечатывает себе (и оставляет себе) какую-то бумажку. Все Вы можете идти, отдыхать, пить, кушать.
4. После этого в приложении проверил - количество бесплатных проходов по данной карте уменьшилось. Но у меня была зарегистрирована еще одна карта (симы), по которой так и осталось 2 бесплатных прохода (другили словами таки предостовляют 2 прохода по каждой из имеющихся платин, а не по данным человека).
5. Ну и последнее - на карте никаких денег не было очень давно (карта в валюте под депо, открытый в декабре прошлого года на 2 года). Никаких смс не приходило, никаких признаков предавторизации не происходило.
ЗЫ. Если будут вопросы - отвечу, но с некоторой задержкой. Отдых все-таки
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 07:55
При вводі карти Платінум в Lounge Key пише:
Введений номер карти не пов'язаний із програмою LoungeKey. <br>
Будь ласка, спробуйте ще раз або зверніться до емітента карти, щоб отримати подальшу допомогу
Повна лажа з картою Альфи. Карта активна
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