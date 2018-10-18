Flamingo написав:

Stringer написав: И как это происходило? Вы дали карту на входе, что они с ней делали? Нужно чтобы на карте были какие то деньги? И как это происходило? Вы дали карту на входе, что они с ней делали? Нужно чтобы на карте были какие то деньги?

Я извиняюсь, что отвечаю только сейчас - просто приехал в теплые края, сангрия и солнце разморили - форум забросил и только сейчас прочитал Ваш вопрос. Алгоритм такой:1. ОБЯЗАТЕЛЬНО - до поездки зарегистрировать свою платину-Виза в приложении LoungeKey. После регистрации будет видно что в этом году Вам положено 2 прохода в лаунжи бесплатно.2. При входе в лаунж надо предъявить карту и билет на самолет (имя на карте и билет должны совпадать, а в приложении должны быть бесплатные проходы в лаунжи по программе).3. Сотрудник лаужа "пикает" штрих-код билета и проводит - ВНИМАНИЕ: магнитной полосой карты с чипом, но не в боковом картоприемнике, а в горизонтальном маленьком картоприемнике терминала расположенном выше экранчика картоприемника. После этого просит вас расписаться стилусом на экранчике терминала. Распечатывает себе (и оставляет себе) какую-то бумажку. Все Вы можете идти, отдыхать, пить, кушать.4. После этого в приложении проверил - количество бесплатных проходов по данной карте уменьшилось. Но у меня была зарегистрирована еще одна карта (симы), по которой так и осталось 2 бесплатных прохода (другили словами таки предостовляют 2 прохода по каждой из имеющихся платин, а не по данным человека).5. Ну и последнее - на карте никаких денег не было очень давно (карта в валюте под депо, открытый в декабре прошлого года на 2 года). Никаких смс не приходило, никаких признаков предавторизации не происходило.ЗЫ. Если будут вопросы - отвечу, но с некоторой задержкой. Отдых все-таки