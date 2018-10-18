Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:45

В панаме есть бизнес зал Copa Club, после паспорного контроля - такого отстойного лаунжа я ещё не встречал. Во первых дама на входе не хотела нас регистрировать, типа у нас вход только по виза инфинити, пришлось звать ещё одну и объяснять им, чтобы они хотя бы попробовали чиркнуть наши карты в своём долбанном терминале. Проходное утро 7-9 часов - толпа, не потолкнуться, свободное кресло нужно поискать, из еды пончик, кекс, банан и яблоко, масло, йогурт. Кислый кофе (но он у них в почёте) и переслаженный капучино с лате из автомата, которые обычно стоят в метро или возле заводов. И все. Напитков в бутылках нет вообще. В баре только в 100 гр стаканчик наливают - тоесть воды надо сразу брать минимум два стаканчика. Контингент это вообще песня - как на обычном железнодорожном вокзале в зале ожидания. Кто выдал этим людям визу инфинити или каким образом они попадают в лаунж осталось загадкой. Прилично одетые люди заходят в зал со своей едой и напитками купленнными в барах и кафе вне лаунжа. Зажрались мы у себя в европах