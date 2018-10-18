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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:04

Re: Лаунж Кей

С сайта Visa
*Пропозиція безкоштовного відвідування бізнес-залів за програмою Lounge Key не поширюється на картки Visa Platinum, номери яких починаються з: 4678 08ХХ ХХХХ ХХХХ; 4363 23ХХ ХХХХ ХХХХ; 4102 32ХХ ХХХХ ХХХХ.
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:07

  Pater написав:С сайта Visa
*Пропозиція безкоштовного відвідування бізнес-залів за програмою Lounge Key не поширюється на картки Visa Platinum, номери яких починаються з: 4678 08ХХ ХХХХ ХХХХ; 4363 23ХХ ХХХХ ХХХХ; 4102 32ХХ ХХХХ ХХХХ.


В мене 5432..............
Так що не є ясно в чому проблема
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:11

Re: Лаунж Кей

5432 - это Mastercard?
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:11

  Ethereum написав:
  Pater написав:С сайта Visa
*Пропозиція безкоштовного відвідування бізнес-залів за програмою Lounge Key не поширюється на картки Visa Platinum, номери яких починаються з: 4678 08ХХ ХХХХ ХХХХ; 4363 23ХХ ХХХХ ХХХХ; 4102 32ХХ ХХХХ ХХХХ.


В мене 5432..............
Так що не є ясно в чому проблема

Это вообще мастеркард, а эта программа для карт виза
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:13

Re: Лаунж Кей

:D :D :D
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:26

  Stringer написав:
  Ethereum написав:
  Pater написав:С сайта Visa
*Пропозиція безкоштовного відвідування бізнес-залів за програмою Lounge Key не поширюється на картки Visa Platinum, номери яких починаються з: 4678 08ХХ ХХХХ ХХХХ; 4363 23ХХ ХХХХ ХХХХ; 4102 32ХХ ХХХХ ХХХХ.


В мене 5432..............
Так що не є ясно в чому проблема

Это вообще мастеркард, а эта программа для карт виза


Залогінив Візу 4102.....
Все показує тепер.
Дивно ,може якісь глюки були
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:27

Re: Лаунж Кей

Бывает, что через приложение не проходит регистрация, а только через сайт.
По MC lounge c сайта
https://www.mastercard.ua/uk-ua/consume ... unges.html
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:45

Re: Лаунж Кей

В панаме есть бизнес зал Copa Club, после паспорного контроля - такого отстойного лаунжа я ещё не встречал. Во первых дама на входе не хотела нас регистрировать, типа у нас вход только по виза инфинити, пришлось звать ещё одну и объяснять им, чтобы они хотя бы попробовали чиркнуть наши карты в своём долбанном терминале. Проходное утро 7-9 часов - толпа, не потолкнуться, свободное кресло нужно поискать, из еды пончик, кекс, банан и яблоко, масло, йогурт. Кислый кофе (но он у них в почёте) и переслаженный капучино с лате из автомата, которые обычно стоят в метро или возле заводов. И все. Напитков в бутылках нет вообще. В баре только в 100 гр стаканчик наливают - тоесть воды надо сразу брать минимум два стаканчика. Контингент это вообще песня - как на обычном железнодорожном вокзале в зале ожидания. Кто выдал этим людям визу инфинити или каким образом они попадают в лаунж осталось загадкой. Прилично одетые люди заходят в зал со своей едой и напитками купленнными в барах и кафе вне лаунжа. Зажрались мы у себя в европах
Востаннє редагувалось Stringer в П'ят 19 жов, 2018 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:47

  Pater написав:Бывает, что через приложение не проходит регистрация, а только через сайт.

Или наоборот - у меня как раз на сайте не регистрировалась карта, а приложении все в порядке
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:48

Re: Лаунж Кей

У вас две карты в одном приложении зарегистрированы?
Pater
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