С сайта Visa
*Пропозиція безкоштовного відвідування бізнес-залів за програмою Lounge Key не поширюється на картки Visa Platinum, номери яких починаються з: 4678 08ХХ ХХХХ ХХХХ; 4363 23ХХ ХХХХ ХХХХ; 4102 32ХХ ХХХХ ХХХХ.
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:04
Re: Лаунж Кей
С сайта Visa
*Пропозиція безкоштовного відвідування бізнес-залів за програмою Lounge Key не поширюється на картки Visa Platinum, номери яких починаються з: 4678 08ХХ ХХХХ ХХХХ; 4363 23ХХ ХХХХ ХХХХ; 4102 32ХХ ХХХХ ХХХХ.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:07
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:11
Re: Лаунж Кей
5432 - это Mastercard?
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:11
Это вообще мастеркард, а эта программа для карт виза
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:13
Re: Лаунж Кей
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:26
Залогінив Візу 4102.....
Все показує тепер.
Дивно ,може якісь глюки були
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:27
Re: Лаунж Кей
Бывает, что через приложение не проходит регистрация, а только через сайт.
По MC lounge c сайта
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:45
Re: Лаунж Кей
В панаме есть бизнес зал Copa Club, после паспорного контроля - такого отстойного лаунжа я ещё не встречал. Во первых дама на входе не хотела нас регистрировать, типа у нас вход только по виза инфинити, пришлось звать ещё одну и объяснять им, чтобы они хотя бы попробовали чиркнуть наши карты в своём долбанном терминале. Проходное утро 7-9 часов - толпа, не потолкнуться, свободное кресло нужно поискать, из еды пончик, кекс, банан и яблоко, масло, йогурт. Кислый кофе (но он у них в почёте) и переслаженный капучино с лате из автомата, которые обычно стоят в метро или возле заводов. И все. Напитков в бутылках нет вообще. В баре только в 100 гр стаканчик наливают - тоесть воды надо сразу брать минимум два стаканчика. Контингент это вообще песня - как на обычном железнодорожном вокзале в зале ожидания. Кто выдал этим людям визу инфинити или каким образом они попадают в лаунж осталось загадкой. Прилично одетые люди заходят в зал со своей едой и напитками купленнными в барах и кафе вне лаунжа. Зажрались мы у себя в европах
Востаннє редагувалось Stringer в П'ят 19 жов, 2018 10:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:47
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:48
Re: Лаунж Кей
У вас две карты в одном приложении зарегистрированы?
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