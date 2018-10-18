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Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:50
Pater написав:
У вас две карты в одном приложении зарегистрированы?
Больше - регистрируйте все так же, только логин под каждую карту нужен свой
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:52
Это понятно, я про один логин спрашивал
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Pater
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:54
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:04
Pater написав:
Это понятно, я про один логин спрашивал
А зачем на один логин? Каждая карта это две бесплатные поездки - под каждую свой аккаунт
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:06
У меня самого 8 логинов и много визитов.
Востаннє редагувалось Pater
в П'ят 19 жов, 2018 11:23, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:12
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:18
Ок
forum.awd.ru
Доступ в бизнес залы аэропортов по Priority Pass
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:23
Pater написав:
Ок
forum.awd.ru
Доступ в бизнес залы аэропортов по Priority Pass
Есть варианты проходить без ежегодного взноса?
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:24
это те же залы, что и Лаунж Кей
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:30
Pater написав:
это те же залы, что и Лаунж Кей
Вы намекаете что все колхозники и кокособиратели из панамы попали в зал по программе приорити пасс?
Востаннє редагувалось Stringer
в П'ят 19 жов, 2018 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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