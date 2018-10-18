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Лаунж Кей

Лаунж Кей
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Як заощаджувати та економити
  #<12345>
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:50

  Pater написав:У вас две карты в одном приложении зарегистрированы?

Больше - регистрируйте все так же, только логин под каждую карту нужен свой
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:52

Re: Лаунж Кей

Это понятно, я про один логин спрашивал
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 10:54

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Тут много про лаунжи
https://forum.awd.ru/topic292562.html
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:04

  Pater написав:Это понятно, я про один логин спрашивал

А зачем на один логин? Каждая карта это две бесплатные поездки - под каждую свой аккаунт
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:06

Re: Лаунж Кей

У меня самого 8 логинов и много визитов.
Востаннє редагувалось Pater в П'ят 19 жов, 2018 11:23, всього редагувалось 1 раз.
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:12

  Pater написав:Stringer
Тут много про лаунжи
https://forum.awd.ru/topic292562.html?

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The requested URL /topic292562.html was not found on this server.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:18

Re: Лаунж Кей

Ок
forum.awd.ru
Доступ в бизнес залы аэропортов по Priority Pass
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:23

  Pater написав:Ок
forum.awd.ru
Доступ в бизнес залы аэропортов по Priority Pass

Есть варианты проходить без ежегодного взноса?
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:24

Re: Лаунж Кей

это те же залы, что и Лаунж Кей
Pater
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:30

  Pater написав:это те же залы, что и Лаунж Кей

Вы намекаете что все колхозники и кокособиратели из панамы попали в зал по программе приорити пасс? :mrgreen:
Востаннє редагувалось Stringer в П'ят 19 жов, 2018 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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