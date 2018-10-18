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#<12345 Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:31 Лаунж Копенгагена - Eventyr. На входе показывал только штрих-код из приложения. Карту не просили, ничего не блокировали. Учтите, что если проходит 2 человека по одной карте, за 2го человека спишет 27 USD (или EUR скорее). Eventyr лучший из 3х лаунжей в Копенгагене, плюс удобен для посещения, если летишь WizzAir обратно в Киев (рядом с гейтом на посадку). DjPavel Фундаментальний експерт Повідомлень: 1424 З нами з: 06.07.08 Подякував: 1002 раз. Подякували: 303 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:35 Re: Лаунж Кей Программ разных много. Если в лаунже плохой сервис, то это значит, что перебор с посетителями. Pater

Повідомлень: 68 З нами з: 10.06.15 Подякував: 1 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:37 Re: Лаунж Кей Панама



Pan-Pan писал(а) 23 ноя 2013, 22:36:

UP-ну

Аэропорт понравился. Стыковка международный-международный - минут 30 от угла до угла.

Бизнес-зал COPA в наш приезд был слегка на ремонте: вход со второго яруса от 22 гейта.

Еда: из еды видел только йогурты. Остальное: печеньки, чипсы, булочки.

Напитки: чай/кофе/вода в открытом доступе, естественно.

Алкоголь: я перед рейсами стараюсь не употреблять Панама-Сити, аэропорт Токумен (PTY) Конечно, там было в баре разного Панама-Сити, аэропорт Токумен (PTY)

Еще есть душевые, которые по вашей просьбе подготовят! Дают полотенца, шампунь и гель.



Влад » 04 дек 2016, 17:31

Худший Б/З , что я видел в жизни , с точки зрения хаб нац. перевозчика.

Что они ремонтировали в в 2013, с трудом представляю.

Был 2 раза в ноябре, при этом во 2 раз ,имел жрачку с собой, т.к 7 часов на их бананах, крекерах и иногда булочках не просидишь.

Алкоголь , через бармена. Вода в кулере!!! Народу просто жесть(с утра). Очередь на ресепшен была по 30-40 человек. Востаннє редагувалось Pater в П'ят 19 жов, 2018 11:43, всього редагувалось 1 раз. Pater

Повідомлень: 68 З нами з: 10.06.15 Подякував: 1 раз. Подякували: 7 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:42 Pater написав: Панама

Pan-Pan писал(а) 23 ноя 2013, 22:36:

UP-ну

Аэропорт понравился. Стыковка международный-международный - минут 30 от угла до угла.

Бизнес-зал COPA в наш приезд был слегка на ремонте: вход со второго яруса от 22 гейта.

Еда: из еды видел только йогурты. Остальное: печеньки, чипсы, булочки.

Напитки: чай/кофе/вода в открытом доступе, естественно.

Алкоголь: я перед рейсами стараюсь не употреблять Панама-Сити, аэропорт Токумен (PTY) Конечно, там было в баре разного Панама-Сити, аэропорт Токумен (PTY)

Еще есть душевые, которые по вашей просьбе подготовят! Дают полотенца, шампунь и гель.



Худший Б/З , что я видел в жизни , с точки зрения хаб нац. перевозчика.

Что они ремонтировали в в 2013, с трудом представляю.

Был 2 раза в ноябре, при этом во 2 раз ,имел жрачку с собой, т.к 7 часов на их бананах, крекерах и иногда булочках не просидишь.

Алкоголь , через бармена. Вода в кулере!!! Народу просто жесть(с утра). Очередь на ресепшен была по 30-40 человек. ПанамаPan-Pan писал(а) 23 ноя 2013, 22:36:UP-нуАэропорт понравился. Стыковка международный-международный - минут 30 от угла до угла.Бизнес-зал COPA в наш приезд был слегка на ремонте: вход со второго яруса от 22 гейта.Еда: из еды видел только йогурты. Остальное: печеньки, чипсы, булочки.Напитки: чай/кофе/вода в открытом доступе, естественно.Алкоголь: я перед рейсами стараюсь не употреблять Панама-Сити, аэропорт Токумен (PTY) Конечно, там было в баре разного Панама-Сити, аэропорт Токумен (PTY)Еще есть душевые, которые по вашей просьбе подготовят! Дают полотенца, шампунь и гель.Худший Б/З , что я видел в жизни , с точки зрения хаб нац. перевозчика.Что они ремонтировали в в 2013, с трудом представляю.Был 2 раза в ноябре, при этом во 2 раз ,имел жрачку с собой, т.к 7 часов на их бананах, крекерах и иногда булочках не просидишь.Алкоголь , через бармена. Вода в кулере!!! Народу просто жесть(с утра). Очередь на ресепшен была по 30-40 человек. точно только крекеров и чипсов не было

И ещё про очередь в туалет забыл. В аэропорту очередей нет, а в лаунже есть, душевых не видел точнотолько крекеров и чипсов не былоИ ещё про очередь в туалет забыл. В аэропорту очередей нет, а в лаунже есть, душевых не видел Stringer Повідомлень: 8109 З нами з: 23.01.13 Подякував: 239 раз. Подякували: 1111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 19 жов, 2018 11:45 Pater написав: Программ разных много. Если в лаунже плохой сервис, то это значит, что перебор с посетителями. Программ разных много. Если в лаунже плохой сервис, то это значит, что перебор с посетителями.

Но с посетителями там все таки что то не так, я такое количество людей в дешевой неопрятной одежде и с изможденными угрюмыми лицами только на жд вокзалах встречал Но с посетителями там все таки что то не так, я такое количество людей в дешевой неопрятной одежде и с изможденными угрюмыми лицами только на жд вокзалах встречал Stringer Повідомлень: 8109 З нами з: 23.01.13 Подякував: 239 раз. Подякували: 1111 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<12345 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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